Diaporama Jérémy Frérot prêt à mettre un terme à sa carrière ? Il fait des révélations inquiétantes

1 / 14 Jérémy Frérot prêt à mettre un terme à sa carrière ? Il fait des révélations inquiétantes

2 / 14 Exclusif - Jérémy Frérot - Première édition du Festival Pellicu-Live à Thuir, un festival mêlant concerts live, cinéma, masterclass et gastronomie - Thuir. © Laurence Coranti / Pellicu-Live via Bestimage

3 / 14 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015.

4 / 14 Exclusif - Jérémy Frérot - Jour 1 - Première édition du Festival Pellicu-Live à Thuir, un festival mêlant concerts live, cinéma, masterclass et gastronomie - Thuir le 26 Août 2021. Au programme, la projection de courts-métrages, une rencontre avec un des plus grands compositeurs de musique de films, un show de cuisine organisé par trois chefs talentueux, mais aussi une scène musicale vivante... © Laurence Coranti / Pellicu-Live via Bestimage

5 / 14 Semi-Exclusif - Ludivine Rétory, Bernard Montiel et Jérémy Frérot - Concert - L' événement musical "RFM Music Show" édition spéciale pour les 40 ans de la célèbre radio au Palais des Sports de Levallois-Perret et avec le retour des lives. Ce concert exceptionnel sera retransmis sur C8 le mercredi 30 juin. Émission présentée par B.Montiel et L.Rétory. Levallois-Perret le 26 juin 2021 © Veeren Ramsamy - Pierre Perusseau / Bestimage

6 / 14 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015.

7 / 14 Exclusif - Jérémy Frérot - Enregistrement de la 2ème partie de soirée de l'émission "La Chanson secrète 8" à la Scène musicale à Paris, diffusée le 4 septembre sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage

8 / 14 Exclusif - Jérémy Frérot (nommé pour la chanson "Un homme") - Enregistrement de l'émission "La chanson de l'année" au château de Chambord, qui sera diffusée le 5 juin 2021 sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage

9 / 14 Exclusif - Jérémy Frérot (nommé pour la chanson "Un homme") - Enregistrement de l'émission "La chanson de l'année" au château de Chambord, qui sera diffusée le 5 juin 2021 sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage

10 / 14 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015.

11 / 14 Exclusif - Jérémy Frérot - Jour 1 - Première édition du Festival Pellicu-Live à Thuir, un festival mêlant concerts live, cinéma, masterclass et gastronomie - Thuir le 26 Août 2021. Au programme, la projection de courts-métrages, une rencontre avec un des plus grands compositeurs de musique de films, un show de cuisine organisé par trois chefs talentueux, mais aussi une scène musicale vivante... © Jimmy Phan / Pellicu-Live via Bestimage

12 / 14 Exclusif - Studio - Enregistrement de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 12 juin sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage

13 / 14 Exclusif - Jérémy Frérot - Studio - Enregistrement de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 12 juin sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage