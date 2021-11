Jérémy Frérot prêt à mettre un terme à sa carrière ? Il fait des révélations inquiétantes

S'il se pose ce genre des questions, c'est aussi parce que le métier a évolué, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux. "Là, les gens savent où je suis, quand et comment je suis habillé à chaque seconde de ma vie. On peut me prendre en photo et tout le monde sait où je suis", conclut Jérémy Frérot, qui a décidément dit ce qu'il avait sur le coeur.