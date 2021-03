Diaporama Jodie Foster : Elle embrasse sa femme après son sacre aux Golden Globes

Jodie Foster et son Cecil B. DeMille Award lors des Golden Globes à Los Angeles

Exclusif - Jodie Foster et sa femme Alexandra Hedison durant la 9ème cérémonie des Pink Ribbon Monaco Awards à l'hôtel Métropole Monte-Carlo le 4 octobre 2019.

Jodie Foster et sa femme Alexandra Hedison au gala du musée Hammer à Los Angeles le 8 octobre 2016 © AdMedia via ZUMA Wire / Bestimage

Alexandra Hedison lors de l'inauguration de l'étoile de sa femme Jodie Foster sur le Walk of Fame à Hollywood, le 4 mai 2016 © Sammi/AdMedia via Bestimage

Jodie Foster et son Cecil B. DeMille Award lors des Golden Globes à Los Angeles le 13 janvier 2013

Exclusif - Jodie Foster et sa femme Alexandra Hedison quittent la soirée Women of the Year awards à Londres le 3 novembre 2017