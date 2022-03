Diaporama Julianne Moore dévoile ses épaules, Morena Baccarin argentée au bras de son mari

Julianne Moore - Photocall du gala "National Board Review Awards" à New York. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Morena Baccarin et Ben McKenzie - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Danielle Deadwyler - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Alana Haim et Cooper Hoffman - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Joachim Trier - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Tony Shalhoub - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Craig Melvin - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Kenneth Branagh - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Renate Reinsve - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Stephanie Beatriz - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Marcus Samuelsson - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Questlove - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Cooper Hoffman - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Alana Haim - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Kenneth Branagh et Lindsay Brunnock - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Renate Reinsve - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Stephanie Beatriz - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Ebony Obsidian - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Ebony Obsidian - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Morena Baccarin - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Morena Baccarin - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Morena Baccarin - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Zazie Beetz - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Zazie Beetz - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Bradley Cooper - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Bradley Cooper - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Will Smith - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Will Smith - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.

Jeanette Delgado - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Aunjanue Ellis - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Joseph Patel - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Julianne Moore - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Jessica Kingdon - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Nathalie Diamantis - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Ilda Mason - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Ciaran Hinds - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Michael Sarnoski - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Julianne Moore - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Julianne Moore - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

Julianne Moore - Photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. @ Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

42 / 42

Will Smith - Gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage