Julianne Moore dévoile ses épaules, Morena Baccarin argentée au bras de son mari

Le cinéma, encore le cinéma, toujours le cinéma. Ce début d'année est plus que jamais bercé par le septième art. Après les cérémonies des BAFTA et des Critics Choice Awards, c'est au tour des National Board of Review Awards de faire briller les étoiles. Le mardi 15 mars 2022, les célébrités se sont réunies au Cipriani, situé sur la 42e rue de New York, pour fêter cet évènement lancé en 1909. Au total, 221 films ont été visionnés par un groupe de professionnels et d'amateur afin d'affiner la sélection.

Le travail a été bien fait puisqu'il a attiré, jusqu'à la ville de New York, comédiennes et comédiens, tous plus brillants les uns que les autres. Julianne Moore a fait crépiter les flashs des photographes dans une élégante robe Valentino, tout comme Bradley Cooper, Will Smith, Joachim Trier, Craig Melvin, Danielle Deadwyler, Marcus Samuelsson, Tony Shalhoub, Questlove, Alana Haim et Cooper Hoffman du film Licorice Pizza, Kenneth Branagh et son épouse Lindsay Brunnock, Renate Reinsve, Stephanie Beatriz - Brooklyn Nine Nine, la voix originale de Mirabel dans Encanto... -, Ebony Obsidian, Zazie Beetz, Aunjanue Ellis, Joseph Patel, Jessica Kingdon, Nathalie Diamantis, Ciaran Hinds, Michael Sarnoski et les deux héroïnes du film West Side Story, de Steven Spielberg, Jeanette Delgado et Ilda Mason.

Le Gala National Board of Review Awards était également l'occasion de s'offrir une jolie sortie en couple. C'est ainsi que Morena Baccarin - Homeland, The Flash - est apparue, dans une lumineuse toilette argentée, au bras de son époux Ben McKenzie. Les amoureux sont ensemble depuis le mois de mars 2015. Ils se sont rencontrés sur le tournage de la série Gotham... et ont vite concrétisé leurs sentiments, puisque la comédienne a annoncé être enceinte au mois de septembre suivant. Mariés depuis bientôt 5 ans, parents d'une petite Frances Laiz Setta Schenkhan, âgée de 6 ans, ils ont accueilli leur deuxième enfant, Arthur, un petit garçon, au début de l'année 2021...