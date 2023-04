Diaporama : Julie Depardieu : Cette opération de chirurgie esthétique qu'elle a refaite... 5 fois !

La mort est toujours violente et surprenante. Plein de gens vivent exactement ce qu'on a vécu, mais nous, on avait une chance dans notre malheur, c'est qu'il y avait quand même une voix qui restait", avait-elle notamment déclaré. Guillaume Depardieu, fete du cinéma au ministère de la culture, Paris. © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

5 / 21