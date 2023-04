Julie Depardieu : Cette opération de chirurgie esthétique qu'elle a refaite... 5 fois !

Le 13 octobre 2008, Guillaume Depardieu décédait à l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) d'une pneumonie foudroyante qu'il avait contractée quelques jours plus tôt. De quoi profondément attrister sa soeur Julie, qui se confiait sur ce douloureux sujet cinq ans plus tard dans les colonnes du Monde. "La mort est toujours violente et surprenante. Plein de gens vivent exactement ce qu'on a vécu, mais nous, on avait une chance dans notre malheur, c'est qu'il y avait quand même une voix qui restait. Il n'était pas tout à fait mort parce qu'il y avait ça. Ce dernier truc qu'il avait dans le crâne. Il ne parlait que de ça. Mais il ne l'a pas fini... C'est tout lui, ça !", avait-elle notamment raconté à nos confrères en parlant de Post mortem, un disque dont il avait enregistré une maquette un an avant sa mort et qui est sorti réarrangé.

L'actrice de 49 ans se souvenait également, lors de cet entretien, de sa profonde complicité avec son frère : "On était très proches avec Guillaume, comme tous les frères et soeurs, c'est-à-dire qu'on n'était jamais d'accord non plus. On s'engueulait, deux secondes plus tard il venait vers moi, il disait : 'Je t'aime', il n'avait pas peur de dire ça. Il n'avait pas peur du ridicule. Même dans ses chansons, il dit tout... Enfin, j'avais un ego qui pouvait rentrer dans une boîte d'allumettes. D'ailleurs, il y est encore. En plus, j'étais la petite soeur d'un très beau mec, je n'avais pas son aisance, j'ai galéré, je me suis fait refaire le nez cinq fois". Une dernière phrase qui n'avait pas manqué de faire réagir le journaliste Laurent Carpentier, qui était parti à la rencontre de la fille de Gérard Depardieu.

J'aurai plus de dents

"Cinq fois ?", s'était-il alors étonné, au sujet de cette chirurgie esthétique. "Ouais, parce que je ne me supportais pas. C'était une question identitaire. Ce n'était même pas pour être jolie, je ne voulais pas avoir ce nez-là, qui ressemblait trop à celui d'un membre de ma famille", lui avait-elle alors répondu. Une sacrée révélation de la part de la comédienne, qui profitait également de cette interview pour se confier sur sa peur de prendre de l'âge : "Je me dis que je crèverai vieille : j'aurai mal au dos, j'aurai plus de dents, mais je crèverai vieille. Parce que je suis lente". Un discours peu optimiste...

Mais heureusement, elle ne voit pas tout d'un mauvais d'oeil. Surtout pas son couple avec l'acteur et chanteur Philippe Katerine, le père de ses enfants Billy (11 ans) et Alfred (10 ans). Elle s'était notamment réjouie pour lui, lorsqu'il avait remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2019 pour sa prestation dans Le Grand Bain. "J'étais tellement heureuse pour lui, car il le méritait. Et il est si doué pour les discours !", a-t-elle récemment déclaré à ce sujet dans les colonnes de Télé 7 Jours.