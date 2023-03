Diaporama : Julie Gayet "complètement enfermée" au début de sa relation avec François Hollande : "Je dépérissais"

1 / 17 Julie Gayet était l'invitée de "C à Vous" sur France 5 Extrait de "C à Vous" avec Julie Gayet © France 5

2 / 17 Elle venait faire la promotion du film "Comme une actrice" dans lequel elle joue avec Benjamin Biolay et de son livre, "Ensemble on est plus fortes" publié aux éditions Stock le 8 mars prochain. Couverture du livre "Ensemble, on est plus fortes" publié aux éditions Stock le 8 mars 2023 © Stock

3 / 17 Elle en a ainsi profité pour évoquer sa relation avec François Hollande et la révélation de cette dernière en une de magazine en 2014 Exclusif - François Hollande et sa femme Julie Gayet - Cocktail pour l'inauguration de la Brasserie " Madame Brasserie " au 1er étage de La Tour Eiffel à Paris. Le 22 Septembre 2022. © Bertrand Rindoff Petroff-Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, G.Gorassini-B.Rindoff Petroff / Bestimage

4 / 17 Un événement traumatisant au cours duquel Julie Gayet vivait presque recluse et s'interdisait d'être libre François Hollande et sa compagne Julie Gayet - Claude Chirac, son mari Frédéric Salat-Baroux et son fils Martin Rey-Chirac se sont rendus au musée du président Jacques Chirac de Sarran en Corrèze le 5 octobre 2019. Le conseil départemental de la Corrèze y organise une journée du souvenir et de l'amitié, à la mémoire de Jacques Chirac. Un hommage public, ouvert à tous, où un banquet attend les convives. Tête de veau, pommes du Limousin et fromage local sont au menu, en souvenir du coup de fourchette de Jacques Chirac et de son attachement au terroir corrézien. © Patrick Bernard/Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

5 / 17 " J'étais complètement enfermée, je ne pouvais pas sortir et mon entourage trouvait que je dépérissais, que je m'éteignais. Une amie s'est déguisée en moi et a fait semblant de rentrer dans une voiture et de partir en courant. Et moi, j'allais très calmement, avec mon petit frère, dans une autre voiture." François Hollande et sa compagne Julie Gayet - Vernissage de l'exposition de la Collection François Pinault du Sculpteur Charles Ray à la Bourse du Commerce à Paris, France, le 15 Février 2022. Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

6 / 17 "Dans cette espèce d'épopée absolument folle, le garçon qui conduit me dit : 'C'est bon, vous pouvez sortir.' Il nous restait, je ne sais pas, 500 km à faire et là, il ne me parle que de sa femme, Gwen, qui va chercher des femmes pour les sortir de compagnons violents." Une rencontre dont elle parle dans son ouvrage. François Hollande et sa compagne Julie Gayet lors de la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris, France, le 9 septembre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

14 / 17 Julie Gayet et son mari François Hollande lors du 15ème festival du film francophone de Angoulême (jour 4) au cinéma CGR à Angoulême, France, le 26 août 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

