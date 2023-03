Julie Gayet "complètement enfermée" au début de sa relation avec François Hollande : "Je dépérissais"

Personne ne s'en doutait à l'époque mais François Hollande, alors président de la République, et la comédienne Julie Gayet entretenaient une liaison. Cette histoire d'amour, née à l'abri de tous les regards, a été révélée au grand jour en 2014 en Une de magazine. À l'époque, Closer en fait sa couverture au grand dam des principaux intéressés, Julie Gayet surtout. Invitée sur le plateau de C à Vous ce mercredi 1er mars, l'ex-femme de Santiago Amigorena est revenue sur cet épisode traumatisant de sa vie, semblable à la pression subie par les femmes victimes de violences.

À l'affiche d'un film, Comme une actrice, de Sébastien Bailly et auteur du livre Ensemble on est plus fortes, publié aux éditions Stock le 8 mars prochain, Julie Gayet avait de quoi évoquer la cause féministe en plus de son expérience personnelle. Dans l'ouvrage, l'actrice de 50 ans condense des portraits de femmes impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi elles, Gwen, rencontrée à l'époque de la révélation de sa relation avec François Hollande.

"C'est une histoire assez folle, d'ailleurs, parce que c'est au moment où il y a eu cette affaire Closer. J'étais complètement enfermée, je ne pouvais pas sortir et mon entourage trouvait que je dépérissais, que je m'éteignais" a-t-elle fait savoir. Julie Gayet avait mis en place des subterfuges pour échapper à la vigilance des curieux : "Une amie s'est déguisée en moi et a fait semblant de rentrer dans une voiture et de partir en courant. Et moi, j'allais très calmement, avec mon petit frère, dans une autre voiture. [...] Dans cette espèce d'épopée absolument folle, le garçon qui conduit me dit : 'C'est bon, vous pouvez sortir.' Il nous restait, je ne sais pas, 500 km à faire et là, il ne me parle que de sa femme, Gwen, qui va chercher des femmes pour les sortir de compagnons violents." Une situation qui lui aura permis de faire la rencontre "d'une personne incroyable" comme elle l'a admis.

Mariage plus vieux...

Julie Gayet et François Hollande ont résisté aux pressions et vécu leur histoire de la plus simple et discrète des manières. En juin dernier, les tourtereaux se sont même passés la bague au doigt dans la mairie de Tulle avec une poignée de proches triés sur le volet. Une aventure dans laquelle l'ancien président pensait sûrement ne jamais se lancer. Lui qui n'était pas vraiment d'accord pour se marier a finalement changé d'avis : "Ça a été considérable. Il a eu des petits-enfants et Julie a beaucoup aidé aussi, elle a aidé ses enfants, elle a contribué à équilibrer François" racontait un ami du politique. Quand on a une perle entre les mains, il ne faut pas laisser filer...