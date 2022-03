Diaporama Julie Jardon retrouve le sourire après la mort d'Igor Bogdanoff, Sylvie Ortega dévoile un sein en soirée

Julie Jardon, Lenny Tabourel et Bilal Malek - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

Cindy Lopes et Sylvie Ortega Munos - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

Antoine de Maximy et Pascal Soetens - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

Cindy Lopes et Sylvie Ortega Munos - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

Bernard Menez et Grace Moon - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

Lenny Tabourel et Cindy Lopes - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

Antoine de Maximy, Bilal Malek et Lenny Tabourel - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

Jean-François Mancel et sa femme - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

Sylvain Collaro et sa femme - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.

22 / 29

Tex, Any d'Avray et son chien, Sylvain Collaro et sa femme - Défilé de mode de la styliste Grace Moon au Salon Des Miroirs. Paris. Le 3 mars 2022.