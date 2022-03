Julie Jardon retrouve le sourire après la mort d'Igor Bogdanoff, Sylvie Ortega dévoile un sein en soirée

Plus que quelques jours pour en profiter ! La ville de Paris retrouve un peu de couleurs à l'occasion de la Fashion Week, qui dure depuis le lundi 28 février 2022 et s'étend jusqu'au mardi 8 mars 2022. Parmi les défilés Balmain, Saint Laurent et autres Chloé, la créatrice Grace Moon a dévoilé les modèles de sa collection Fly to the moon au Salon des miroirs, situé dans le 9e arrondissement de notre capitale.

Ils furent nombreux à s'assoir au niveau du front row pour applaudir, chaleureusement, des deux mains. Antoine de Maximy - qui a échappé au pire alors qu'il devait se rendre en Ukraine, actuellement en guerre - était présent dans la salle, pour honorer le sens esthétique de Grace Moon, tout comme Pascal Soetens, Cindy Lopes - de l'émission Secret Story 3 -, Jeremy Bellet, Jean-François Mancel et sa femme, Sylvain Collaro et son épouse, Bernard Menez, l'ancien présentateur Tex, Any d'Avray et son adorable chien, Laurent Amar ainsi qu'Anath Tordjman-Compagnon.

Les étoles ne manquaient pas, le soir du 3 mars 2022, au Salon des miroirs. Sauf peut-être sur le torse de Sylvie Ortega, vêtue d'un bustier transparent, qui a fini par libérer l'un de ses seins pour le plus grand plaisir des photographes ! En deuil depuis la mort de son ex-compagnon Igor Bogdanoff, décédé des suites de la Covid-19 le 3 janvier dernier - six jours après son frère Grichka -, Julie Jardon a retrouvé le sourire... en étant sacrément bien entourée. Sur les photographies issues de cette soirée, la jeune mannequin et chercheuse en neurosciences prend effectivement la pose avec deux des plus beaux hommes du pays, Bilal Malek et Lenny Tabourel, respectivement élus Mister France 2021 et Mister France 2022. Show must go on...