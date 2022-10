Diaporama : Julie Ricci couverte d'innombrables bleus et d'étranges griffures, résultats d'une nouvelle chirurgie esthétique

10 / 14

Exclusif - Julie Ricci - Soirée de gala et remise des prix des 6ème Social Beauty Awards de "Easyparapharmacie fête le Printemps" à l'hôtel BeachComber French Riviera de Sophia Antipolis (Biot), le 27 avril 2019. Toutes les influenceuses étaient habillées en C. Guillarmé pour cet évènement autour de la beauté et du bien-être.

No web pour Belgique/Suisse © Purepeople BestImage