Julie Ricci couverte d'innombrables bleus et d'étranges griffures, résultats d'une nouvelle chirurgie esthétique

Le 8 octobre 2022, Julie Ricci est apparue avec des bleus impressionnants sur les jambes en story Instagram. Très vite, la candidate de Mamans & Célèbres adepte de la chirurgie esthétique s'est exprimée sur ses blessures, conséquences de sa nouvelle chirurgie esthétique effectuée début octobre. "Bon bah qui dit opération, dit les petits bobos, " explique-t-elle, avant de dévoiler des images d'énormes bleus sur son corps.

"Vu que l'année dernière j'avais déjà fait, franchement ça me perturbe moins. Tout ça je sais que ça va partir, j'ai des petits bleus partout. Et puis au genou, j'ai le genou tout gonflé parce que là je suis serrée toute la journée dans ma gaine donc là tout ça c'est de l'eau en fait. Je fais de la rétention. Là j'ai des oedèmes, il faudrait que je commence les massages, la pressothérapie", indique-t-elle (voir le diaporama).

Ce n'est pas le résultat final

La maman de Gianni (3 ans) et Giovann (1 an) poursuit et dévoile son ventre, parsemé d'étranges griffures. Apparemment sereine, elle confie : "Pour le ventre c'est vraiment trop récent surtout que j'ai plein d'oedèmes. Là le bas du ventre, je suis toute gonflée et j'ai également plein de petites cicatrices parce qu'ils ont passé le Morpheus. C'est pas le résultat final là, il faut vraiment un petit peu de temps mais bon je voulais vous montrer quand même."

Résultat (impressionnant) de cette nouvelle liposuccion et d'une technique appelée "bodytite", elle avait raconté récemment la raison pour laquelle elle souhaitait passer de nouveau sous le bistouri. "Je vais me faire liposucer sur des zones que j'ai du mal à faire fondre, même avec le sport ou l'alimentation car c'est la morphologie. Et je vais également faire une nouvelle méthode pour retendre la peau du ventre avec une toute petite cicatrice car je ne souhaite pas faire d'abdominoplastie", expliquait-elle.

Séparée depuis peu de son époux Pierre-Jean Cabrières (avec lequel elle était en couple depuis 2017), Julie Ricci s'apprête à démarrer une nouvelle vie de maman célibataire.