Diaporama : Karim Benzema laisse exploser sa rage contre Didier Deschamps, un "gros menteur"

Il y a quelques jours, Didier Deschamps avait raconté sa version du départ des Bleus de Benzema. Brigitte Macron, Presidente de la Fondation des Hopitaux et Didier Deschamps, parrrain de l'operation, signent des autographes. Pesée de toute la monnaie récoltée dans les fameuses tirelires pour clôturer de l'Opération Pièces Jaunes 2023 sur la place du théâtre à Lille, France, ce vendredi 3 février 2023 après presque un mois de collecte national. L'événement a commencé à 14h et un point presse en présence des représentants de la Fondation des Hôpitaux et de la Mairie de Lille aura lieu à 15h sous la forme d'un micro-tendu. Sur place, vous pourrez suivre les différentes animations, parmi lesquelles la pesée des pièces récoltées pendant l'opération, des séances photos devant les tirelires géantes, des animations d'associations lilloises et des concerts d'artistes nationaux. © Claude Dubourg/Bestimage © BestImage, Claude Dubourg / Bestimage