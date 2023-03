Karim Benzema laisse exploser sa rage contre Didier Deschamps, un "gros menteur"

Pour rappel, Didier Deschamps a évoqué ce vendredi 10 mars au soir le départ des Bleus de Karim Benzema dans les pages du Parisien. "Quand Karim s'est blessé, notre médecin l'a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM. Karim a transmis les résultats à quelqu'un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. J'ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l'IRM" explique-t-il avant d'ajouter : "Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : "C'est mort". (...) Au mieux, son retour à l'entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. (...) On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : "Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager". En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte.".

Une version qui ne semble pas (du tout !) validée par le footballeur...