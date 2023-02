Karim Benzema étincelant : sa sublime compagne Jordan très fière de son homme

Chaque année on se dit qu'une autre équipe arrivera à faire tomber le Real Madrid, qui n'en finit plus de remporter la Ligue des champions. Le club espagnol en détient déjà 14 dans son histoire et après seulement 15 minutes de jeu hier soir sur la pelouse de Liverpool, les joueurs de Carlo Ancelotti étaient menés 2 à 0. De quoi s'imaginer la fin d'un cycle pour le club merengue. Résultat final, victoire par 5 buts à 2 du Real avec un Karim Benzema une nouvelle fois monstrueux. Si la première période a été l'occasion de voir de grosses boulettes de gardien, le Français de 35 ans a passé la vitesse supérieure en seconde période, inscrivant notamment un doublé salvateur.

Avec une telle avance, le Real Madrid paraît presque déjà qualifié et le Liverpool de Mohamed Salah est condamné à l'exploit dans la capitale espagnole. Une nouvelle prestation majuscule pour celui que l'on surnomme KB9 et qui ne cesse d'impressionner les observateurs. Élu Ballon d'Or l'an dernier après une saison sensationnelle, il semble bien parti pour réitérer les mêmes performances cette année. De quoi bluffer tout le monde et même sa nouvelle compagne, Jordan Ozuna. La belle américaine est plutôt discrète sur leur relation et ne partage que peu de moments à deux, mais en ce 21 février, elle a fait une petite exception.

Karim buteur, Jordan aux anges

Suivie par plus de 625 000 abonnés sur Instagram, le mannequin installé à Madrid a publié une courte vidéo dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama) du match de son homme. Un extrait du dernier but de Karim Benzema à la télévision où le tout jeune retraité de l'équipe de France réussit une prouesse technique exceptionnelle. Jordan Ozuna ajoute une série d'emojis, dont un coeur rouge et les mains qui célèbrent le geste du natif de Lyon. Sous le charme du Français, la belle brune, qui a participé à un bel évènement récemment, doit certainement être très fière de son amoureux.

Nul doute que Jordan sera dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu le 15 mars prochain pour le match retour, en espérant une nouvelle performance de choix de Karim Benzema !