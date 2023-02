Karim Benzema : Sa compagne Jordan transcendante pour un anniversaire de luxe

Après une petite période de doute, il semble bien que Karim Benzema soit revenu à son vrai niveau. Le joueur de 35 ans a connu une année 2022 tout simplement extraordinaire. Champion d'Europe avec le Real Madrid, il remporte ensuite le Ballon d'Or, raflant la plupart des suffrages. Une saison qui aurait pu se terminer en apothéose s'il avait pu participer à la Coupe du monde avec l'équipe de France. Malheureusement, une blessure et un imbroglio avec le staff des Bleus l'a obligé à déclarer forfait. Un vrai coup dur pour le natif de Lyon, qui a ensuite annoncé sa retraite internationale, seulement quelques heures après la défaite de la France en finale face à l'Argentine.

Revenu à Madrid après de superbes vacances à La Réunion en famille, Karim Benzema a connu une nouvelle blessure et son retour a été compliqué, mais les derniers matchs sont plutôt rassurants. Il a également pu célébrer l'anniversaire de Mélia, sa fille aînée, qui a fêté ses 9 ans. S'il n'hésite pas à se montrer au côté de sa descendance, le Français est plutôt discret sur sa vie amoureuse, mais lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il a officialisé son histoire avec Jordan Ozuna, un mannequin américain dont il est proche depuis un bon moment. Une belle histoire qui se vit principalement à Madrid, où la belle brune est installée désormais.

Invitée à un bel évènement, Jordan sort le grand jeu

Très active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 625 000 abonnés, Jordan Ozuna aime bien publier des photos d'elle et c'est ce qu'elle a fait le 18 février dernier pour une occasion bien spéciale. En effet, la jeune femme de 31 ans a été invitée a un évènement pour le moins prestigieux. La célèbre marque Bulgari a célébré les 75 ans de l'un des ses bijoux iconique, le Serpenti. Une soirée qui s'est tenue au musée Thyssen-Bornemisza de Madrid et pour laquelle la compagne de Karim Benzema était particulièrement en beauté. Vêtue d'une longue robe noire assortie d'un sublime sac en or, elle a certainement dû faire sensation pour cette soirée.