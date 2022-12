Coup de tonnerre de Karim Benzema ! La star des Bleus prend une grosse décision au lendemain de la défaite

Cette Coupe du monde aura été un véritable crève-coeur pour tous les amoureux de l'équipe de France et de Karim Benzema en particulier. Alors qu'il était attendu comme l'une des stars de ce mondial, l'attaquant de 35 ans est arrivé légèrement blessé au Qatar. Malheureusement, il s'est fait une autre blessure et il a dû dire adieu à son rêve de remporter la plus prestigieuse des compétitions et a été condamné à suivre le parcours des Bleus à la télévision. Encourageant ses coéquipiers jusqu'à la finale perdue de dimanche face à l'Argentine, on pouvait légitimement s'attendre à le revoir pour les prochains matchs des tricolores, mais il n'en sera rien, puisque l'attaquant vient tout juste d'annoncer sa retraite internationale !

Sur ses réseaux sociaux, où il est suivi par des millions d'abonnés, Karim Benzema vient tout juste de publier un court message pour officialiser sa décision de mettre un terme à son aventure avec les Bleus. "J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", écrit-il en commentaire d'une photo où on peut le voir avec le maillot de l'équipe de France. Celui qui fête ses 35 ans aujourd'hui termine son message avec le hashtag "nueve", qui signifie neuf en espagnol, son numéro fétiche et celui qu'il porte dans son club, le Real Madrid. Ce n'est donc pas la fin de la carrière du natif de Lyon, mais simplement sa retraite internationale et le message a rapidement fait un énorme buzz, puisqu'il est déjà liké par plus de 60 000 abonnés en seulement quelques minutes.