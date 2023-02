Karim Benzema fêté les 9 ans de sa "fille d'amour" : journée à 2 avec Mélia et adorables photos

Le mois de janvier a été plutôt calme pour Karim Benzema, lui qui s'est retrouvé au centre de l'attention pendant de longues semaines au moment de la Coupe du monde au Qatar. Perturbé dans sa préparation pour une gêne musculaire, il a fini par aggraver son cas, ce qui l'a obligé à déclarer forfait pour la compétition. Une grosse déception pour le joueur de 35 ans, qui disputait son dernier Mondial, puisque seulement quelques heures après la finale perdue par les Bleus de Didier Deschamps, il a annoncé sa retraite internationale. "J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a-t-il déclaré dans une annonce qui a pris tout le monde de court.

Depuis, le joueur du Real Madrid se fait assez discret sur les réseaux sociaux, mais également sur le terrain. Élu Ballon d'Or en octobre, Karim Benzema a été l'auteur d'une saison fantastique l'an dernier, mais visiblement, le début d'année 2023 est moins tonitruant, même s'il faut toujours se méfier avec cette équipe du Real, capable des plus grands exploits. Côté coeur, le natif de Lyon est un homme heureux, en couple avec la sublime Jordan Ozuna depuis plusieurs mois maintenant. Papa de trois enfants, celui que l'on surnomme KB9 essaye d'être un père présent pour ses enfants et en ce 3 février, il a décidé de passer la journée avec sa fille Mélia, qui fête ses 9 ans. Dans sa story sur Instagram, il a publié une courte vidéo où on le voit en train de s'échauffer sur un vélo d'appartement, tout comme sa fille, installée à ses côtés. "Café, Mélia, Nueve (9 en espagnol, son numéro de maillot, ndlr)", lance-t-il à la caméra (la vidéo est à retrouver dans le diaporama).

Joyeux anniversaire. Ma fille d'amour que j'aime. 9 ans, je suis fier de toi

Le champion a également publié deux belles photos pour cette journée si spéciale. "Joyeux anniversaire. Ma fille d'amour que j'aime. 9 ans, je suis fier de toi", écrit Karim Benzema, félicité dans les commentaires par son ami Franck Ribéry ou encore Patrice Evra. Une petite fille qui a bien grandi, comme on peut le voir sur les photos et qui ressemble beaucoup à sa maman, la sublime Chloé de Launay.