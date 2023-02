Karim Benzema : Sa sublime compagne Jordan Ozuna gâtée pour la Saint-Valentin, ses surprises dévoilées

Si les derniers mois n'ont pas été incroyables sur le plan sportif, Karim Benzema a tout de même vécu de bons moments sur le plan personnel. Il faut dire qu'après son Ballon d'Or en octobre dernier, le footballeur de 35 ans arrivait en pleine forme pour la Coupe du monde. Malheureusement, une blessure et des imbroglios avec le staff de l'équipe de France ont entraîné son forfait pour le Mondial. Une grosse déception pour le natif de Lyon, qui a donc décidé de prendre sa retraite internationale dans la foulée de la finale perdue par les Bleus face à l'Argentine.

Le début d'année 2023 a été plutôt compliqué également avec son club, le Real Madrid, mais il semble revenir en forme au bout moment. Plutôt discret sur sa vie privée, Karim Benzema a néanmoins tenu à souhaiter offrir un beau cadeau à ses fans pour l'anniversaire de sa fille Mélia, avec qui il a passé la journée le jour de ses 9 ans. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il en a également profité pour officialiser sa relation avec la sublime Jordan Ozuna. Le mannequin américain était à Paris pour l'occasion et s'ils se montrent discrets, les deux tourtereaux semblent passer de bons moments ensemble.

Un énorme bouquet de roses pour l'occasion

Très suivie sur Instagram avec plus de 620 000 abonnés, Jordan Ozuna n'a d'ailleurs pas manqué de partager avec sa communauté les beaux cadeaux qu'elle a reçus pour la Saint-Valentin. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), la belle brune a pris un selfie d'elle devant un miroir et on peut voir qu'elle tient un magnifique et énorme bouquet de roses dans sa main. La jeune femme a visiblement passé une soirée très romantique avec bougies, ballons blancs et rouges en forme de coeur, mais également son chien, qui a eu droit lui aussi à un beau cadeau.

Karim Benzema n'est pas présent sur les photos et difficile de dire si le couple a passé la soirée de la Saint-Valentin ensemble, mais une chose est sûre, Jordan a été gâtée par son chéri. Toujours aussi amoureux, les deux tourtereaux n'ont pas oublié cette journée si spéciale pour les couples du monde entier !