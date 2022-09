Diaporama : Karine Le Marchand sublime à 54 ans : elle dévoile son secret minceur miracle

12 / 12

Karine Le Marchand - La Nuit de la Déprime revient aux Folies Bergère, le 3 février 2020. A quelques jours de la Saint-Valentin, on retrouve sur scène les chanteurs les plus déprimants et les humoristes les plus badants, pour pleurer (de rire). © Pierre Perusseau / Bestimage