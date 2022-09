Karine Le Marchand sublime à 54 ans : elle dévoile son secret minceur miracle

Difficile de ne pas être subjugué par la beauté de Karine Le Marchand. Que ce soit dans ses émissions sur M6, comme L'amour est dans le pré actuellement diffusé, ou lors de ses apparitions sur les réseaux sociaux, l'animatrice de 54 ans fait toujours mouche. Il faut dire qu'elle est du genre à faire attention à son physique.

En effet, elle l'a confirmé en accordant une interview au magazine Femme actuelle, parue le 5 septembre dernier. Un entretien au cours duquel elle a dévoilé le secret de sa ligne toujours impeccable. "J'ai une vie saine, je bois peu, je ne fume plus. Je fais du sport presque tous les jours. Et je fais attention à ce que je mange, sinon je grossis", a-t-elle confié.

Qui plus est, Karine Le marchand a révélé être une adepte du jeûne intermittent. "Je jeûne seize heures par jour, entre le dîner et le déjeuner. Et je fais très attention à mon alimentation cinq jours par semaine. Les deux autres, je suis moins regardante. Enfin, une fois par an, j'effectue un jeûne hydrique de huit jours, où je ne bois que de l'eau et des tisanes. Après ça, je me sens super bien. Quand on jeûne, on dort beaucoup moins. Car, en fait, on passe la majeure partie de la nuit à digérer et non pas à se réparer", a-t-elle expliqué. Tout un programme donc !

Pour nos confrères, la figure populaire du PAF a également avoué sans problème avoir eu recours à un petit coup de pouce. C'est-à-dire qu'elle a déjà craqué pour de la chirurgie esthétique dans l'idée de "réparer ce qui n'allait pas". "Je suis contre cette hypocrisie qui consiste à dire aux femmes qu'il faut qu'elles restent jeunes et belles, mais sans jamais ne rien faire 'sinon ça ne fait pas naturel'. Moi, j'ai fait de la chirurgie, et je l'assume !". Elle n'en dira en revanche pas plus sur le type d'opération qu'elle a subi.

A noter que Karine Le Marchand a longtemps eu un rapport au corps plutôt compliqué, la faute à ses années de mannequin lorsqu'elle était adolescente. "Quand j'ai commencé, on m'a dit que j'avais trop de hanches. Je me suis mise à faire du sport, je ne mangeais quasi plus. Je suis passée sous la barre des 50 kilos pour 1m77", a-t-elle fait savoir en 2021. Des moments éprouvants qui ne sont aujourd'hui que de lointains souvenirs.