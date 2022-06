Diaporama : Kate Middleton : Ce geste adorable échangé avec Mia Tindall fait fondre les internautes !

1 / 25 Kate Middleton : Ce geste adorable échangé avec Mia Tindall fait fondre les internautes !

2 / 25 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Louis de Cambridge, Mike Tindall, Mia Grace Tindall - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres





3 / 25 Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022

4 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, le prince George, Mike Tindall, Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022

5 / 25 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Louis de Cambridge, Mike Tindall, Mia Grace Tindall - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022.





6 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, Mike Tindall, Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022

7 / 25 Mia Grace Tindall, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022





8 / 25 Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022

9 / 25 Le prince George de Cambridge, Le prince Louis de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge, Mia Tindall, La princesse Beatrice d'York - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.





10 / 25 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Louis de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge, Mike Tindall, sa fille Mia Grace, Savannah Phillips - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022.

Duchess Catherine, Prinz Louis, Princess Charlotte, Mia Grace Tindall, Savannah Phillips, "The Platinum Jubilee Pageant" to mark the 70th anniversary of the Queen's reign at Buckingham Palace, London, UK, 5 June 2022. ( DANA-No: 02332946 )

11 / 25 Mia Grace Tindall, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022





12 / 25 Le prince George, La princesse Charlotte, and Le prince Louis Mike Tindall, Mia Tindall, Lena Tindall, and Zara Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022





13 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la Princesse Charlotte, et le Prince George, Mike Tindall, Mia Tindall, Savannah Phillips, len Tindall, Zara Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022





14 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, Mike Tindall et Mia Tindall, Victoria Starmer - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022





15 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, Mike Tindall et Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022





16 / 25 Mia Tindall - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





17 / 25 Savannah Phillips, Mia Tindall et Isla Phillips - Les enfants et le mari de Z.Tindall, ainsi que les filles de son frère, sont venus assister à la compétition "Cirencester Park Horse Trials" à Cirencester. Le 27 mars 2022

Cirencester Park Horse Trials in Cirencester, Gloucestershire, UK, on the 27th March 2022.

18 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, Mike Tindall et Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022





19 / 25 Le prince Louis, Mike Tindall et Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022





20 / 25 Zara Phillips (Zara Tindall) participe à une compétition équestre sous le regard de son mari Mike et de ses enfants à Cirencester le 27 mars 2022.





21 / 25 Mia Grace Tindall, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022





22 / 25 Mia Tindall, la princesse Charlotte de Cambridge et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 2 juin 2022.





23 / 25 Le prince Louis de Cambridge, Lena Tindall et Mia Grace Tindall - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022





24 / 25 Le prince George de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte et Mia Grace Tindall. Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022