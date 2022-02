Diaporama Kate Middleton de sortie : look de working girl, pour un drôle d'atelier cuisine

1 / 30 Kate Middleton de sortie : look de working girl, pour un drôle d'atelier cuisine

2 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres.

3 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

4 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

5 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

6 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

7 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

8 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

9 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

10 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

11 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

12 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

13 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

14 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite au PACT (Parents and Children Together) dans le quartier de Southwark à Londres, Royaume Uni, le 8 févrizer 2022, pour en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent soutenir les parents et leurs familles dans leur bien-être mental et améliorer la santé et le développement des jeunes enfants.

15 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

16 / 30 Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

17 / 30 Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

18 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

19 / 30 Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

20 / 30 Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

21 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

22 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, participe à l'entraînement de rugby au stade de Twickenham à Londres en sa qualité de nouvelle marraine des Rugby Football Union et de la Rugby Football League, le 2 février 2022.

23 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, participe à l'entraînement de rugby au stade de Twickenham à Londres en sa qualité de nouvelle marraine des Rugby Football Union et de la Rugby Football League, le 2 février 2022.

24 / 30 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, participe à l'entraînement de rugby au stade de Twickenham en sa qualité de nouvelle marraine des Rugby Football Union et de la Rugby Football League. Elle succède au prince Harry à ce titre, accordé par La reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 2 février 2022.

25 / 30 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, arrive dans les locaux de "Shout", un service d'aide gratuit pour les personnes en détresse, à Londres. Le 26 janvier 2022

26 / 30 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des bénévoles de l'Eglise "Church on The Street" à Burnley, le 20 janvier 2022.

27 / 30 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des bénévoles de l'Eglise "Church on The Street" à Burnley, le 20 janvier 2022.

28 / 30 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite à l'hôpital communautaire de Clitheroe, dans le Lancashire, pour en savoir plus sur les défis auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé ruraux face à la pandémie de coronavirus et pour comprendre comment NHS Charities Together soutient la santé mentale de la main-d'oeuvre de première ligne. Clitheroe, le 20 janvier 2022.

29 / 30 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge à la sortie du "Foundling Museum" à Londres, Royaume Uni, le 19 janvier 2022.