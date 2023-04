Diaporama : Kate Middleton divine en bleu électrique : ce détail qui aurait fait sauter la reine Elizabeth au plafond !

Le 9 avril 2023, la famille royale d'Angleterre s'est rendue à la chapelle Saint-Georges pour assister à la traditionnelle messe de Pâques. La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, le prince William, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, le prince Louis de Galles, Kate Middleton - La famille royale va assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

Dans ce cortège, Kate Middleton a ébloui les passants avec son total look bleu électrique. Kate Middleton, la princesse Charlotte de Galles et le prince Louis de Galles - La famille royale va assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

La belle duchesse avait apporté une touche de peps à son look unicolore avec un vernis rouge. Kate Middleton, la princesse Charlotte - La famille royale va assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

Une couleurs très inhabituelle pour la duchesse de Cambridge, qui préfère se parer de teintes plus neutres. Kate Middleton - La famille royale va assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

7 / 22