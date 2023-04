Kate Middleton divine en bleu électrique : ce détail qui aurait fait sauter la reine Elizabeth au plafond !

Les Cambridge sur leur trente-et-un. Le 9 avril 2023, une partie de la famille royale d'Angleterre s'est rendue à la chapelle Saint-Georges, en enfilade, pour assister à la traditionnelle messe de Pâques. Dans ce cortège, Kate Middleton a ébloui les passants avec son total look bleu électrique. La belle duchesse, accompagnée de son époux le prince William et de ses trois enfants le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans, avait opté pour une robe manteau de la marque Catherine Walker qu'elle avait déjà portée lors d'une apparition officielle. Elle avait agrémenté son look d'un petit sac d'une valeur de 930€ environ... et avait apporté une touche de peps à ce look unicolore, qu'importe ce qu'en aurait pensé la reine.

Du nude au rouge flashy

Véritable drapeau du Royaume-Uni, Kate Middleton s'était effectivement passée une petite couche de vernis rouge sur les ongles. Une couleurs très inhabituelle pour la duchesse de Cambridge, qui préfère normalement se parer de teintes plus neutres. Et pour cause. Par respect pour la reine, les femmes de la couronne britannique avait supprimé de leur vanity toutes nuances foncées ou criardes, que la souveraine trouvait inélégantes. Même Meghan Markle, qui adorait les vernis sombres, avait fini par succomber au nude. Sa Majesté ne portait, quant à elle, que la référence Ballet Slippers de la marque Essie, rose pâle, faisant de ce produit un véritable bestseller - selon ce qu'aurait assuré son coiffeur personnel à HelloGiggles en 2018.

La reine Elizabeth II est morte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans et les choses bougent depuis. Reste qu'il est assez étonnant de voir Kate Middleton avec un vernis si rouge, elle qui évite les couleurs vives puisqu'elle passe beaucoup de temps à l'extérieur avec ses enfants, mais aussi à jardiner ou à faire du sport. À ses côtés, le jour de Pâques, l'épouse du prince William a retrouvé le roi Charles III et la reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne et le prince Andrew, Beatrice d'York enceinte et son époux Edo Mapelli Mozzi, Mike et Zara Tindall accompagnés de leur filles Mia et Lena, ainsi que la duchesse et le duc d'Edimbourg et leur aîné James. Il s'agissait de la première messe de Pâques de son petit dernier, le prince Louis.