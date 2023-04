Princesse Charlotte : Robe à fleurs, rubans et cheveux interminables... elle est le portrait craché de Kate !

Il n'y a pas que les lapins en chocolat à déguster, le jour de Pâques. Il y a aussi la traditionnelle messe, pour ceux qui le souhaitent... et notamment pour la famille royale d'Angleterre. Le dimanche 9 avril 2023, le clan - sauf Meghan et Harry, bien sûr - s'est retrouvé au château de Windsor pour se lancer dans un cortège familial afin de se rendre jusqu'à la chapelle Saint-Georges. Une étape difficile pour le roi Charles III, qui s'apprête à être couronné le 6 mai prochain, puisqu'il s'agit de la première fois qu'il célèbre les cloches, les oeufs et les poules sans sa maman, la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans.

Dans quelques jours, le roi Charles III sera au centre de toutes les attentions. Il était en tête de cortège, le dimanche 9 avril 2023, avec son épouse Camilla Parker Bowles. Mais ceux qui ont attiré toutes les attentions, comme d'habitude, ce sont les membres du clan Cambridge. Toute de bleu royal vêtue, Kate Middleton a fait grande sensation auprès de son mari le prince William. Le couple était accompagné de ses trois enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis 4 ans. Une chose est sûre, la cadette de la famille a hérité de la beauté extraordinaire de sa maman. Arrivée à l'église Saint-Georges en manteau long, un ruban dans ses cheveux interminables, elle a finalement dévoilé une jolie robe fleurie, assortie à celle de sa mère.

Pluie de surnoms pour la princesse Charlotte

Si elle adopte un comportement exemplaire, et une tenue de rigueur, lors de chacune de ses apparitions publiques, la princesse Charlotte serait plus turbulente dans le privé. Très sportive, aventurière, elle aurait même le droit à un curieux surnom à l'école, celui de Warrior Princess, soit "la princesse guerrière". Un amusant sobriquet qui n'est pas sans rappeler celui réservé au personnage de Xena, interprété à la fin des années 1990 par Lucy Lawless. À la maison, sa maman Kate Middleton l'appellerait Lottie, le diminutif de son prénom, et le prince William la surnommerait, en français s'il-vous-plaît, Mignonette...