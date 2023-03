Prince Archie de Sussex : Le fils de Meghan et Harry négligé par la famille royale ? Une erreur de taille repérée...

La mort de la reine Elizabeth II a rebattu les cartes de la monarchie britannique. En rendant son dernier souffle, la Souveraine a laissé son trône à son fils aîné le prince Charles, devenu Charles III. Mais l'ordre de succession a été modifié aussi. Second, le prince William passe désormais premier, suivi de ses enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans. Viennent ensuite le prince Harry puis son fils Archie, 3 ans et sa fille Lilibet, 1 an. Avec autant de personnes avant eux, les Sussex n'ont donc que peu de chance d'accéder un jour au trône d'Angleterre.

Depuis la disparition d'Elizabeth II, Archie est sixième dans l'ordre de succession et Lilibet septième Cependant, People a repéré que l'ordre de succession n'avait pas été mis à jour et qu'Archie figurait en 7e position avec son nouveau titre de prince Archie de Sussex donné par son grand-père Charles III. Une erreur qui a été corrigée depuis puisque sur la page dédiée à la descendance de la famille royale, Archie est bien en 6e position et Lilibet en 7e.

De plus sur la page des Windsor, aucun onglet prince et princesse de Sussex n'apparaît pour l'instant. S'il y a bien les onglets concernant le roi et la reine, le prince et la princesse de Galles ainsi que leurs trois enfants et les oncles et tantes de William et Harry, rien du côté des Sussex malgré les derniers changements.

Lors de l'annonce du baptême de Lilibet en Californie, Meghan Markle et Harry ont utilisé le titre de prince et princesse pour leurs enfants. Un nouveau statut enfin officialisé pour Archie et Lilibet malgré l'installation des Sussex en Californie et leurs départs des premiers rangs de la famille royale. Pas de panique toutefois. Il s'agirait d'un léger contre-temps. L'ordre de succession complètement chamboulé depuis le 8 septembre, mettre toutes les informations à jour prend donc du temps. A priori, aucune vengeance par le biais du site officiel n'est à déplorer du côté de la famille royale.

Le retour de bâton ?

Les Windsor auraient pourtant des choses à dire après la publication des mémoires du prince Harry et la diffusion du documentaire Netflix. Toute la famille royale (ou presque) en prend pour son grade. De quoi écorner la réputation de Charles, Camilla, Kate et William alors même qu'ils viennent de gagner en importance dans l'ordre de succession.

Autre détail : le couronnement du roi Charles. A quelques jours de l'événement tant attendu, l'invitation envoyée aux Sussex n'a toujours pas obtenu de réponse. Des conditions auraient été imposées par Meghan et Harry pour confirmer leur venue : celle de voir Archie et Lilibet avec un rôle aussi visible que leurs cousins George, Charlotte et Louis et celle d'avoir leur place au balcon du palais de Buckingham après la cérémonie. Leur présence reste un mystère pour le moment.