Diaporama : Prince Archie de Sussex : Le fils de Meghan et Harry négligé par la famille royale ? Une erreur de taille repérée...

Le prince Harry et Meghan Markle payent les pots casés des révélations fracassantes qu'ils ont faites au cours des derniers mois mais il semblerait qu'ils ne soient pas les seuls

Alors que les enfants de Kate et William ont chacun leur onglet et leur description, rien pour Archie et Lilibet, pourtant 6ème et 7ème dans l'ordre de succession au trône

Une explication plausible a néanmoins été avancée : celle du grand chantier que représente la mise à jour du site depuis la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre dernier

Mettre toutes les informations à jour prend donc du temps, raison pour laquelle les pages de Lilibet et Archie ne sont pour l'instant pas disponibles. Affaire à suivre !

