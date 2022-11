Le prince Harry impitoyable avec son père, Charles III ? Il snobe la main qu'il lui tend.. et à Meghan

Tous les miracles sont possibles à Noël. Période d'enchantement et de féérie, les fêtes de fin d'année ont toujours eu la réputation d'être magiques et de pouvoir résoudre tous les soucis ou conflits au sein d'une famille. Malheureusement, cet adage ne semble pas pouvoir se réaliser au sein du palais de Buckingham. Suite aux funérailles de la reine Elizabeth II le 19 septembre dernier, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ne semblent ainsi pas s'être réconciliés avec la famille royale britannique. Bien au contraire.

Un moment qui aurait pourtant pu être opportun pour resserrer les liens du clan Windsor mais qui a semblé encore un peu plus fragiliser l'équilibre de la famille. D'ailleurs, des sources proches du prince Harry et de Meghan Markle auraient récemment déclaré au Mirror que leurs relations avec le reste de la famille royale étaient "au plus bas". De plus, l'actrice de la série Suits aurait indiqué que l'enterrement de la reine Elizabeth avait été très "compliqué" à vivre pour elle. Une ambiance morose qui ne risque pas de s'arranger.

Il est peu probable qu'ils soient présents

Cette année encore, le duc et la duchesse de Sussex (installés en Californie depuis plus de deux ans) n'auraient aucunement l'intention de faire le voyage jusqu'au Royaume-Uni pour passer les fêtes de fin d'année avec la famille royale. Alors que le roi Charles s'apprête à organiser son premier Noël en tant que roi à Sandringham dans son domaine privé du Norfolk, il aurait tenté en vain d'inviter son fils cadet et son épouse à la fête. Une proposition rapidement déclinée par le papa d'Archie et de Lilibet. "Il est peu probable qu'ils soient présents, a déclaré une source proche du roi au Dailymail.

De leur côté, le prince William et Kate Middleton, prince et princesse de Galles, seront présents et logeront à Anmer Hall, dans la maison offerte par la reine. D'autres membres de la famille devraient se joindre au roi et à la reine Consort pour se rendre à l'église le matin de Noël. Pour rappel, la famille royale a fait de Sandringham son lieu privilégié pour les fêtes de fin d'année depuis 1988.

Autre détail qui risque de distendre encore un peu plus les liens entre Harry et sa famille, le prince s'apprête à sortir ses mémoires sur sa vie au sein du palais de Buckingham. Selon un porte-parole du roi, il semblerait que la famille royale ait déjà été avertie que ce livre est "critique envers tout et tout le monde" et qu'elle le "redoute".