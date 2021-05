Diaporama Kate Middleton et prince William vivent un moment fort : retour sur le lieu de leur première rencontre

Kate Middleton et prince William vivent un moment fort : retour sur le lieu de leur première rencontre

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Kate Middleton et le prince William visitent l'université St Andrews. Le 25 février 2011.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent leur ancienne université, St Andrews. Le 26 mai 2021.

19 / 28

Kate Middleton et le prince William arrivent à la soirée du 600ème anniversaire de l'université St Andrews au Metropolitan Museum of Art à New York. Le 9 décembre 2014.