Diaporama : Kate Middleton et William : les enfants à l'école, papa et maman se ruent au pub !

7 / 22

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, au centre d'entraînement de l'armée (ATC) Pirbright à Guildford, le 16 septembre 2022. Cette visite a pour but de pour rencontrer des troupes du Commonwealth qui ont été déployées au Royaume-Uni pour participer aux funérailles de la reine Elizabeth II. Des soldats du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande se sont réunis à Pirbright pour répéter leurs rôles lors des funérailles de la souveraine, prévues le 19 septembre 2022. The Prince and Princess of Wales meet troops from the Commonwealth, who have been deployed to the UK to take part in the funeral of Queen Elizabeth II, during a visit to the Army Training Centre (ATC) Pirbright in Guildford. Soldiers from Canada, Australia and New Zealand have gathered at Pirbright to rehearse their roles in the funeral on Monday. Picture date: Friday September 16, 2022. © BestImage