Kate Middleton et William : les enfants à l'école, papa et maman se ruent au pub !

Quand on est une tête couronnée, il y a certaines règles à suivre. Le protocole strict empêche d'avoir une vie comme tout le monde mais quand les membres des familles royales le peuvent, ils mettent un point d'honneur à avoir la vie de monsieur et madame Tout-le-monde, autant qu'ils le peuvent du moins. Meghan Markle et le prince Harry sont très proches de leurs enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Pas de nounous qui défilent à la maison pour s'occuper de l'éducation des bambins. Archie est déposé à l'école par ses parents tous les jours, sauf cas exceptionnels où il peut en général compter sur sa grand-mère Doria Ragland pour l'y conduire.

C'est exactement la même chose pour Kate Middleton et le prince William. Désireux de faire mener à George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, la vie la plus normale possible, le duc et la duchesse de Cambridge les emmènent également à l'école. Chaque rentrée est d'ailleurs une étape clé de l'année au cours de laquelle parents et enfants arrivent dans l'établissement main dans la main. Un rituel qui perdure tout au long de la scolarité.

Un déjeuner en tête-à-tête pour Kate et William

Mais comme tous les parents, Kate Middleton et le prince William ont aussi besoin de moments à deux. Alors parfois, quand les trois enfants sont déposés à l'école et qu'ils ont un peu de temps devant eux, les tourtereaux poussent la porte d'un pub pour partager un déjeuner, comme ce fut le cas ce jeudi 10 novembre. Après avoir laissé leur fille et ses deux frères à la Lambrook School dans le Berkshire, Kate et William ont pris place à la table d'un pub de Windsor pour déjeuner d'après les informations de Hello Magazine. En toute discrétion, le couple a profité pleinement de ces courtes retrouvailles sans qu'aucun détail de ce rendez-vous intime ne soit révélé.

Ne nous reste plus qu'à imaginer le contenu de la discussion de Kate Middleton et du prince William. Les Cambridge ont-ils évoqué leur prochain voyage aux Etats-Unis, la publication très redoutée des mémoires du prince Harry, l'éducation de leurs 3 enfants ou la possibilité de leur donner un petit frère ou une petite soeur dans les prochains mois ? Quoiqu'il en soit, une conclusion est certaine : les dates en amoureux sont toujours d'actualité !