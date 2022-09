Diaporama : Kate Middleton impeccable malgré le deuil : coiffure chic et sourire retrouvé aux côtés de William

1 / 20 Kate Middleton impeccable malgré le deuil : coiffure chic et sourire retrouvé aux côtés de William

3 / 20 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, au centre d'entraînement de l'armée (ATC) Pirbright à Guildford le 16 septembre 2022. Cette visite a pour but de pour rencontrer des troupes du Commonwealth qui ont été déployées au Royaume-Uni pour participer aux funérailles de la reine Elizabeth II. Des soldats du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande se sont réunis à Pirbright pour répéter leurs rôles lors des funérailles de la souveraine, prévues le 19 septembre 2022.





