Diaporama Kate Middleton, le sourire en dépit du scandale : nouveau look vert fluo Zara, avec William

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge lors de la parade de Saint-Patrick dans le quartier de Hounslow à Londres.

Le prince William et Kate Middleton souhaitent une bonne fête de la Saint-Patrick aux Irlandais, le 17 mars 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'école "School 21" à Londres, le 11 mars 2021.

Portrait de famille du prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, pour leur carte de voeux.

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, reçus par le vice-Premier ministre de l'Irlande S. Coveney lors de leur visite officielle à Dublin, le 4 mars 2020. Le couple princier a reçu en cadeau une première édition du livre de James Joyce, "Ulysses".

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des Galwegiens lors d'une visite dans un pub irlandais traditionnel du centre-ville de Galway lors du troisième jour de leur visite en République d'Irlande. Galway, le 5 mars 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, jonglent lors d'un événement au restaurant Tribeton à Galway, Irlande, le 5 mars 2020. La ville sera capitale européenne de la culture en 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, colonel des Gardes irlandais et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, enceinte, lors de la parade de la Saint Patrick à Houslow en présence du premier bataillon des gardes irlandais le 17 mars 2018.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, s'adressent à des malades qui vont recevoir le vaccin contre le coronavirus (COVID-19), février 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

Le prince William et Catherine Kate Middleton rencontrent des étudiants au chateau de Cardiff pour évoquer leur ressenti sur le confinement, le 8 décembre 2020.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

Le 23 avril 2020, pour un sketch qui visait à récolter des fonds pour le personnel soignant britannique, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux dans le Norfolk, pour applaudir le personnel soignant.