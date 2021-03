Kate Middleton, le sourire en dépit du scandale : nouveau look vert fluo Zara, avec William

Ce mercredi 17 mars 2021 est un jour de fête pour l'Irlande ! Il s'agit en effet de la Saint-Patrick, le Saint patron de l'Irlande, connu comme étant le fondateur du christianisme dans le pays. Crise sanitaire oblige, la traditionnelle parade organisée à cette occasion à Londres a été annulée. C'est donc à distance, le temps d'un message vidéo, que le prince William et Kate Middleton ont souhaité une joyeuse St-Patrick à tous les Irlandais.

Aux côtés du président américain Joe Biden, du Premier ministre canadien Justin Trudeaux, du Premier ministre australien Scott Morrison ou encore de la princesse impériale Takamado, le duc et la duchesse de Cambridge ont enregistré un court message vidéo dévoilé ce mercredi par le département des Affaires étrangères irlandais. "Beannachtai na Feile Padraig oraibh [Happy St Patrick's Day, bonne fête de la St Patrick]", le prince William lance-t-il d'abord en irlandais. "Nous sommes ravis de vous souhaiter une très bonne journée de la St Patrick", a ensuite ajouté son épouse, tout sourire dans sa tenue parfaitement dans le ton de l'événement : un blazer vert de chez Zara et des bijoux trèfles signés Daniella Draper.

"Comment est-ce que tu as eu la partie facile ? William a-t-il ajouté avec humour, avant de se souvenir de leur dernier voyage en Irlande, en mars 2020 (voir diaporama). Nous étions si contents de pouvoir visiter l'Irlande il y a à peine un an, quelques semaines avant que nos vies ne soient bouleversées par la pandémie." De son côté, la mère de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) a commenté : "L'accueil chaleureux que nous avons reçu partout était un testament de l'amitié entre nos deux pays et de la force de la relation entre le Royaume-Uni et l'Irlande."