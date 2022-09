Diaporama : Kate Middleton proche d'Elizabeth II : subtil clin d'oeil avant un terrible moment

La reine Elisabeth II d'Angleterre - La parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge,en visite au "Chelsea Flower Show 2019" à Londres, le 20 mai 2019.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'inauguration de la "Bush House" à Londres. Le 19 mars 2019

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge assistent au Jeux du Commonwealth au centre sportif de l'Université de Birmingham. Le prince Edward, comte de Wessex, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et leurs enfants étaient également présents.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, - La parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook le 7 septembre 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge visitent l'association "SportsAid House" en marge des Jeux du Commonwealth de Birmingham, le 2 août 2022.

16 / 22

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex et le prince de Galles William et la princesse de Galles Kate Catherine Middleton à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022