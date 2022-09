Kate Middleton proche d'Elizabeth II : subtil clin d'oeil avant un terrible moment

Kate Middleton a toujours fait l'unanimité. Rares sont les fois où la duchesse de Cornouailles (et non plus de Cambridge, l'ordre de succession ayant été bouleversé avec la mort de la reine) a fait un pas de travers au sein de la monarchie. Ce côté irréprochable et toujours serviable a, au fil des années, conquis la reine Elizabeth II, grand-mère du prince William. La Souveraine lui a progressivement accordé sa confiance et le temps lui a prouvé qu'elle avait eu raison. Jusqu'à la disparition d'Elizabeth II, Kate Middleton a honoré la reine et a fait rayonner la monarchie aux quatre coins du monde. Encore maintenant !

A l'image de Sophie de Wessex, qui peine à masquer sa tristesse depuis la disparition de la reine, Kate Middleton a tissé des liens forts avec Elizabeth II au cours des dernières années. A tel point que ses apparitions officielles étaient souvent le théâtre de clins d'oeil subtils à la souveraine. Et elle n'est pas près d'arrêter ces hommages. Pas plus tard que ce mardi 13 septembre, Kate Middleton a de nouveau frappé.

En route vers le palais de Buckingham, où le cercueil de la reine Elizabeth II a été conduit après plusieurs jours passés en Ecosse, la princesse de Galles a été aperçue au côté du prince William. Kate Middleton, la mine sombre, avait soigné son style. Habillée d'une tenue noire (protocole oblige), elle avait opté pour un bijou bien particulier avant de rejoindre la dépouille de la reine, à qui elle n'a pas eu le temps de dire au revoir : un collier constitué de trois rangs de perles, détail que la défunte Souveraine chérissait par-dessus tout.