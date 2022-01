Diaporama Kate Middleton sur le point de récupérer une fonction importante du prince Harry !

1 / 15 Kate Middleton sur le point de récupérer une fonction importante du prince Harry !

2 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite l'école Nower Hill High dans la banlieue de Pinner à Londres, Royaume Uni, pour participer à une leçon de sciences sur les neurosciences et l'importance du développement de la petite enfance.





3 / 15 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, première apparition publique de la duchesse depuis la naissance du bébé royal Archie lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

4 / 15 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, arrive dans les locaux de "Shout", un service d'aide gratuit pour les personnes en détresse, à Londres. Le 26 janvier 2022





5 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

6 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, en visite dans les bureaux de l'association Shout. Shout est un organisme dont l'objectif consiste principalement à aider les personnes atteintes de troubles mentaux. Londres, le 26 janvier 2022.





7 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le clud de Rugby, City of Derry R.F.C. à Londonderry, Royaume Uni, le 29 septembre 2021.





8 / 15 La reine Elisabeth II d'Angeleterre, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

9 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des bénévoles de l'Eglise "Church on The Street" à Burnley, le 20 janvier 2022.





10 / 15 Le prince William et Kate Middleton rendent visitent aux scouts à Alexandra Park pour leur campagne

11 / 15 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite au musée Foundling à Londres. Le 19 janvier 2022





12 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, participent au concert de Noël "Royal Carols - Together At Christmas", organisé par la duchesse à l'abbaye de Westminster à Londres, le 8 décembre 2021.

13 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londrtes, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.





14 / 15 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge lors d'une session de Hurling, un sport traditionnel irlandais au Knocknacarra GAA Club à Galway le 5 mars 2020.