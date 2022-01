Kate Middleton sur le point de récupérer une fonction importante du prince Harry !

Grande première pour Kate Middleton ! La duchesse de Cambridge va ouvrir le bal de la réattribution des fonctions royales quittées par le prince Harry. Selon le Daily Mail, la mère de George, Charlotte et Louis serait sur le point d'hériter du titre de marraine de la Rugby Football Union que possédait jusqu'à présent le frère de son époux le prince William. La reine Elizabeth II aurait pris volontairement son temps avant de redistribuer les patronages de son petit-fils pour ne pas le froisser. Kate Middleton devient ainsi le premier membre de la famille royale à en hériter. Et autant dire que la compétition risque de faire rage avec son mari William, parrain de celle du Pays de Galles depuis 2016. Et sur le terrain, le couple n'est pas du genre à se faire des cadeaux.

Lorsque Kate Middleton et le prince William doivent mouiller le maillot pendant leurs déplacements, ils ne sont pas les derniers à chausser crampons et tenues de sport pour s'affronter en face-à-face. Compétiteurs dans l'âme, le duc et la duchesse de Cambridge adorent s'affronter. La nouvelle fonction attribuée à Kate Middleton risque donc de causer bien du tort à la bonne entente entre les têtes couronnées. Pour l'instant, on ne sait pas encore quels autres membres ont été choisis par la reine pour hériter des fonctions abandonnées par Harry. Mais ça ne saurait tarder...

En mars 2020, la décision de Meghan Markle et du prince Harry de prendre leurs distances avec le clan Windsor devenait définitivement officielle, les époux n'ayant plus de fonctions ni de rémunérations publiques. Dans un communiqué, la souveraine confirmait leur intention d'abandonner les droits et devoirs que leur apportait jusqu'alors leur statut : "Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à Sa Majesté la Reine qu'ils ne reviendront pas en tant que membres actifs de la famille royale. Après des conversations avec le duc, la reine a confirmé qu'en renonçant au travail lié à l'appartenance à la famille royale, il n'est pas possible de continuer à exercer les responsabilités et devoirs inhérents à une vie au service du public". Pas de doute, Kate Middleton, qui n'a jamais déçu Elizabeth II, devrait assurer comme une reine !