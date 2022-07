Diaporama : Kim Kardashian : Femme d'affaire implacable, elle fait plier les patrons d'Instagram !

Kim Kardashian va dîner avec seur soeurs Khloe et Kylie et des amies au restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica.

7 / 15

Kim Kardashian (qui porte la célèbre robe de Marilyn Monroe) et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York, le 2 mai 2022.