Kim Kardashian : Femme d'affaire implacable, elle fait plier les patrons d'Instagram !

Pour rappel, outre le fait que le réseau social chinois TikTok, très en vogue chez les plus jeunes, ne marche que sur les vidéos, il se distingue par le fait de proposer à ses utilisateurs des contenus basés sur un algorithme et non sur les abonnés. Une façon de faire qui séduisait bien Mark Zukerberg. "Les gens ont beaucoup de choix sur la façon dont ils veulent passer leur temps. Et des applis comme TikTok grandissent très vite", avait-il souligné.

Aujourd'hui, les plans semblent donc avoir changé, devant la fronde des utilisateurs et même la perte de nombre d'entre eux. "Nous avons besoin de prendre du recul (...) et de revenir avec une nouvelle formule", a rassuré Adam Mosseri. De quoi rassurer Kim Kardashian, qui pourra continuer à poster des photos de ses quatre enfants (North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans) sur son compte !