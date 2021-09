Diaporama Kim Kardashian : Une deuxième sextape, encore "plus crue" et "plus longue" ?

1 / 16 Kim Kardashian : Une deuxième sextape, encore "plus crue" et "plus longue" ?

2 / 16 Kim Kardashian apparaîtrait sur une deuxième sextape, filmée avec son ex-petit ami Ray J.

3 / 16 Ray J assiste à la soirée 'The Jasmine Brand' au Four Seasons à Beverly Hills, le 21 juin 2019.

4 / 16 Taylor Swift, Kanye West et Kim Kardashian dans le clip de la chanson "Famous" de Kanye West.

5 / 16 Kim Kardashian en janvier 2019.

6 / 16 Kim Kardashian photographiée par Marcus Hyde. Janvier 2018.

7 / 16 Kim Kardashian. Janvier 2018.

8 / 16 Kim Kardashian. Septembre 2018.

9 / 16 Kim Kardashian photographiée par Marcus Hyde. Janvier 2018.

10 / 16 Kim Kardashian photographiée par Marcus Hyde. Janvier 2018.

11 / 16 Kim Kardashian photographiée par Marcus Hyde. Janvier 2018.

12 / 16 Kim Kardashian déguisée en égérie de Victoria's Secret pour Halloween. Octobre 2018.

13 / 16 Kim Kardashian déguisée en mannequin de Victoria's Secret pour Halloween. Octobre 2018.

14 / 16 Exclusif - Kim Kardashian arrive au restaurant "Carbone" avec ses amis, La La Anthony, CMO of KKW Brands Tracy Romulus et Simon Huck à New York, le 15 juillet 2021.

15 / 16 Kim Kardashian en septembre 2021.