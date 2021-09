Kim Kardashian : Une deuxième sextape, encore "plus crue" et "plus longue" ?

Sa notoriété, Kim Kardashian la doit notamment à une sextape, filmée en 2002 avec le chanteur Ray J et mise en ligne à son insu. Le spectre de cette vidéo réapparaît à cause d'un ancien collaborateur de Ray J. Il en existerait une deuxième encore plus torride, montrant Kim et son petit ami de l'époque en plein ébats.

L'étonnante révélation a été faite par Wack 100 ! Invité du podcast de l'animateur radio Bootleg Kev, l'ancien manager de Ray J a confié qu'il avait en sa possession une autre sextape du chanteur et son ex-petite amie, Kim Kardashian. "Kanye [West, NDLR], appelle-moi frérot ! On a la deuxième partie sur l'ordinateur, elle n'a jamais été visionnée, on serait contents que tu l'aies, ça ferait un super NFT personnel", affirme Wack 100.

Il précise que cette deuxième vidéo est encore plus crue, plus longue et nettement meilleure que la première, connue de tous ou presque. Wack 100 semble déterminé à en empêcher la fuite. "On la lui donnerait [à Kanye West]. Il a des enfants avec cette femme... On peut pas la sortir pour tout le monde, ce serait irrespectueux", se justifie-t-il.