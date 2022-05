Diaporama : Kourtney Kardashian sexy dans sa robe, Travis Barker champagne à la main : leur mariage de folie en photos !

1 / 30 Kourtney Kardashian sexy dans sa robe, Travis Barker champagne à la main : leur mariage de folie en photos !

2 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie.

3 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

4 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

5 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

6 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

7 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

8 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

After Las Vegas and Los Angeles, Kourtney Kardashian and her husband Travis Barker are remarrying in Portofino, Italy. For the occasion, the entire Kardashian family (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, with companions and children) and their friends (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc... ) answered present. The ceremony took place in a heavenly place away from all eyes. Portofino, May 22, 2022.

9 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

10 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

11 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

12 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

13 / 30 Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

14 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

15 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

16 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

17 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

After Las Vegas and Los Angeles, Kourtney Kardashian and her husband Travis Barker are remarrying in Portofino, Italy. For the occasion, the entire Kardashian family (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, with companions and children) and their friends (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc... ) answered present. The ceremony took place in a heavenly place away from all eyes. Portofino, May 22, 2022.

18 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

19 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

20 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.





21 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.





22 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

23 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

24 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

25 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

26 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

27 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

28 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

29 / 30 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.