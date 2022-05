Kourtney Kardashian sexy dans sa robe, Travis Barker champagne à la main : leur mariage de folie en photos !

La fête de Portofino clôt une page de l'histoire de Kourtney et Travis qui se fréquentent depuis un peu plus d'un an maintenant. Après leur coup de foudre, ils avaient passé l'année 2021 à arpenter le monde en amoureux, se photographiant dans les plus beaux lieux de la planète. C'est en octobre dernier qu'ils annonçaient finalement leur fiançailles. Ils avaient ensuite retardé l'échéance faute de calendrier avant de se présenter dans une chapelle de Vegas pour prononcer leurs voeux. Dans la foulée, tout s'était enclenché avec une cérémonie en Californie et une troisième en Europe. Heureux dénouement.