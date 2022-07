Diaporama : La bouche ouverte et épuisé, Ben Affleck s'endort en pleine croisière à Paris !

1 / 31 La bouche ouverte et épuisé, Ben Affleck s'endort en pleine croisière à Paris !

2 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) et leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme quittent l'hôtel Crillon à Paris.

3 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris.





4 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

5 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.





6 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) et leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme quittent l'hôtel Crillon à Paris le 26 juillet 2022. Merci de flouter le visage des enfants avant parution.





7 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

8 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





9 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez et leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme sont allés dîner dans la brasserie Lipp avant d'aller déguster une glace chez Bertillon à Paris le 25 juillet 2022.

10 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

11 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

12 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent l'hôtel Crillon pour aller dîner avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme au restaurant "Cheval Blanc" lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.





13 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

14 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

15 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

16 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent l'hôtel Crillon avec leurs filles respectives Seraphina, Violet et Emme pour aller dîner au restaurant Gigi lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

17 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) et leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme quittent l'hôtel Crillon à Paris le 26 juillet 2022.

18 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez), accompagnés de leurs enfants respectifs Seraphina et Emme, rentrent à l'hôtel de Crillon après un passage à la parfumerie "Sephora" sur les Champs-Elysées à Paris, le 25 juillet 2022.





19 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





20 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





21 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) et leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme quittent l'hôtel Crillon à Paris le 26 juillet 2022.

22 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) poursuivent leur lune de miel à Paris avec leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme, le 26 juillet 2022. En quittant l'hôtel de Crillon, ils sont allés au Café Marly, face à la cour du Louvre.

23 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

24 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

25 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

26 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

27 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

28 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

29 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.

30 / 31 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) font une croisière sur la seine avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris le 23 juillet 2022.