Diaporama : La princesse Charlotte de Bourbon-Parme a épousé son chéri Javier !

1 / 9 La princesse Charlotte de Bourbon-Parme a épousé son chéri Javier !

2 / 9 Exclusif - La princesse Zita de Bourbon Parme (robe Zuhair Murad) pose avec son cavalier le prince Paul-Louis de Nassau, ses parents le prince Charles-Emmanuel de Bourbon Parme et la princesse Constance de Bourbon Parme et sa soeur la princesse Charlotte de Bourbon Parme - Le Bal - Vingt-quatrième édition du Bal à l'hôtel Peninsula à Paris © Le Bal/Jacovides/Borde/Moreau/Bestimage

3 / 9 Exclusif - Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme et sa femme Constance de Bourbon-Parme et leurs filles Charlotte, Elisabeth et Zita - Jour 2 - Longines Global champions tour Paris Eiffel Jumping, présenté par Gucci, au Champ de Mars à Paris le 5 juillet 2014.





4 / 9 Le prince et la princesse Charles Emmanuel de Bourbon Parme et leurs enfants Amaury, Charlotte, Elisabeth et Zita au 34ème trophée Lancôme à Saint-Nom-La-Bretèche le 14 septembre 2003

5 / 9 Exclusif - Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme et sa femme Constance avec leurs filles Charlotte, Elisabeth et Zita, Françoise Rochefort (Vidal) et Coco Coupérie-Eiffel - Jour 2 - Longines Global champions tour Paris Eiffel Jumping, présenté par Gucci, au Champ de Mars à Paris le 5 juillet 2014.





6 / 9 Exclusif - Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme et sa femme Constance avec leurs filles Charlotte, Elisabeth et Zita, Françoise Rochefort - Jour 2 - Longines Global champions tour Paris Eiffel Jumping, présenté par Gucci, au Champ de Mars à Paris le 5 juillet 2014.





7 / 9 Exclusif - Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme et sa femme Constance de Bourbon-Parme et leurs filles Charlotte, Elisabeth et Zita - Jour 2 - Longines Global champions tour Paris Eiffel Jumping, présenté par Gucci, au Champ de Mars à Paris le 5 juillet 2014.





8 / 9 Exclusif - Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme et sa femme Constance avec leurs filles Charlotte, Elisabeth et Zita, Françoise Rochefort (Vidal) et Coco Coupérie-Eiffel - Jour 2 - Longines Global champions tour Paris Eiffel Jumping, présenté par Gucci, au Champ de Mars à Paris le 5 juillet 2014.