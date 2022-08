Diaporama : Laeticia Hallyday en robe maxi décolletée : elle célèbre un jeune garçon qu'elle aime "à la folie"

1 / 14 Laeticia Hallyday en robe maxi décolletée : elle célèbre un jeune garçon qu'elle aime "à la folie"

2 / 14 Exclusif - Laeticia Hallyday - Laeticia Hallyday était présente dans les locaux de Artcurial où elle s'est vu remettre un chéque de 29000 Euros au profit de son association "La Bonne Etoile" à l'issue de la vente aux enchéres de la Harley-Davidson bleu de Johnny à Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage

3 / 14 No web - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.

4 / 14 Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. Le 21 octobre 2020 © Jacovides-Moreau / Bestimage

5 / 14 No web - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.

6 / 14 No web - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.

7 / 14 Exclusif - A la sortie de chez Anne Marcassus, Laeticia Hallyday, sa fille Joy Hallyday et Romy (la fille d'H.d'Estève) rejoignent Jalil Lespert et Jade Hallyday pour aller dîner au restaurant Taokan à Paris, le 29 juin 2021. Ils sont accompagnés de Carl, le chauffeur de Laeticia.

8 / 14 Exclusif - Anne Hidalgo, Maire de Paris, Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





9 / 14 Exclusif - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert et ses filles Jade et Joy - Thierry Chassagne reçoit les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur des mains de Lévon Sayan sur le bateau "Le Paris" au port Debilly dans le quartier de Chaillot du 16ème arrondissement de Paris, France, le 13 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





10 / 14 Exclusif - Jade et Joy Hallyday - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





11 / 14 Jade et Joy Hallyday

12 / 14 Exclusif - Laeticia Hallyday et Johnny Hallyday - Inauguration du Show Room Parisien De Grisogono et lancement de la montre "Crazy Skull" à Paris le 23 octobre 2014.





13 / 14 Johnny Hallyday et sa femme Laeticia sont allés se promener en moto aux alentours de Los Angeles. Le couple a déjeuné en amoureux chez "Blue Plate" à Santa Monica, avant de se faire prendre en photo devant la plage de Santa Monica. Laeticia apparait toujours aussi sexy, avec sa chemise transparente aux motifs de lèvres rouges. Le 27 septembre 2014