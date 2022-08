Laeticia Hallyday en robe maxi décolletée : elle célèbre un jeune garçon qu'elle aime "à la folie"

Les vacances de Laeticia Hallyday la comblent de joie. Depuis quelques semaines, la mère de Jade et Joy Hallyday rayonne. Et les heureux évènements à célébrer se succèdent en ce mois d'août pour la veuve de Johnny. Après les 14 ans de sa cadette, dont le caractère est de plus en plus affirmé, ce sont les 18 ans de Jade, ce mercredi 3 août. Mais avant cela, la veille, Laeticia Hallyday a tenu à rendre un bel hommage à un petit garçon cher à son coeur, son filleul. Sur Instagram, la mère de famille a partagé un cliché d'elle en robe maxi décolleté auprès de l'adolescent.

"Toi, mon Gab, mon cher filleul, écrit-elle en légende. Ce n'est pas une journée ordinaire. Nous sommes tous réunis autour de toi pour te célébrer mon Gabriel. C'est un peu le premier jour du reste de ta vie. C'est avec beaucoup de joie, un brin d'excitation et beaucoup de bonheur que j'ai accepté d'être ta marraine." Très amie avec la maman du garçon, Liliane Joshua, Laeticia Hallyday souhaite à ce dernier de pouvoir un jour connaître une "amitié si précieuse". "Je prends ta demande comme un acte de fidélité et d'amour. Parce que quand on choisit une marraine c'est pour la vie", continue la compagne de Jalil Lespert.

"Ta marraine qui t'aime à la folie d'amour"

Sur le cliché partagé sur son compte Instagram, elle apparaît vêtue d'une somptueuse robe nude au décolleté audacieux. Elle assure à son filleul qu'elle sera toujours là pour lui. "Mon beau filleul, si tu as besoin d'une oreille attentive, de conseils ou simplement de quelqu'un qui comprend combien tes blagues font du bien, et combien la légèreté parfois est essentielle je serai là, peut-on ainsi lire. [...] N'aies jamais peur d'être ridicule. Sois toujours généreux et authentique parce que tu es profond avec un grand coeur et une âme si pure." Le message est signé "Ta marraine qui t'aime à la folie d'amour".